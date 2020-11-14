Пашинян, ответьте: российские журналисты обратились к премьеру Армении

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Российские журналисты Маргарита Симоньян и Роман Бабаян задали ряд неудобных вопросов премьер-министру Армении о развитии конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
Правда ли, что Никол Пашинян медлил и отказывался от помощи России по урегулированию с самого начала военных столкновений в НКР - основной вопрос, который задали в эфире телеканала НТВ российские журналисты премьер-министру Армении.
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