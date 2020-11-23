Владимир Путин рассказал, почему не поздравил Джо Байдена с победой на выборах

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Президент России Владимир Путин объяснил, почему он еще не поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.
Российский лидер в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" заявил, что в отсутствии поздравлений "нет никакой подоплеки", а в России просто ждут официального окончания внутриполитического противостояния в США и окончательного подведения итогов выборов.
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