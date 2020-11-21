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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

СМИ назвало кандидата на пост госсекретаря США, к которому склоняется Байден

© AP Photo / Luis M. Alvarez
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201121/1031321737/SMI-nazvalo-kandidata-na-post-gossekretarya-SShA-k-kotoromu-sklonyaetsya-Bayden.html

Прошло уже более двух недель после выборов президента США, Джо Байден принимает поздравления, Дональд Трамп и его команда продолжают шествие по судам.

СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, определился с кандидатурой на пост госсекретаря, сообщило издание Hill со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений. Об этом передает РИА Новости.

Кандидатура будет объявлена на следующей неделе, сообщает издание.

"Неясно, кто станет выдвиженцем Байдена, но бывшее официальное лицо администрации (экс-президента Барака) Обамы подтвердило Hill, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост", - пишет Hill.

Блинкен был в прошлом первым заместителем госсекретаря. Также в качестве потенциальных кандидатов в госсекретари называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бернса и бывшего советника президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

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