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Оказать помощь: российские военные медики прибыли в Степанакерт

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201129/1031368072/Okazat-pomosch-rossiyskie-voennye-mediki-pribyli-v-Stepanakert-.html

Медики Восточного военного округа России начали прибывать в Степанакерт для оказания помощи местному населению, в городе уже находятся более 60 российских врачей.

Отмечается, что составе первого подразделения - свыше 60 военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.

В Минобороны рассказали, что подразделения спецотряда прибыли из Хабаровска в Ереван на самолетах военно-транспортной авиации Ил-76. Далее они в составе колонны техники отправились в Степанакерт. Колонну сопровождали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции.

Ранее российские военные уже помогли восстановить работу общественного транспорта и наладить дорожное движение в Степанакерте.

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