Оказать помощь: российские военные медики прибыли в Степанакерт

Отмечается, что составе первого подразделения - свыше 60 военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.
В Минобороны рассказали, что подразделения спецотряда прибыли из Хабаровска в Ереван на самолетах военно-транспортной авиации Ил-76. Далее они в составе колонны техники отправились в Степанакерт. Колонну сопровождали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции.
Ранее российские военные уже помогли восстановить работу общественного транспорта и наладить дорожное движение в Степанакерте.
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