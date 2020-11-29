Оказать помощь: российские военные медики прибыли в Степанакерт

Медики Восточного военного округа России начали прибывать в Степанакерт для оказания помощи местному населению, в городе уже находятся более 60 российских врачей.

Отмечается, что составе первого подразделения - свыше 60 военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.

В Минобороны рассказали, что подразделения спецотряда прибыли из Хабаровска в Ереван на самолетах военно-транспортной авиации Ил-76. Далее они в составе колонны техники отправились в Степанакерт. Колонну сопровождали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции.

Ранее российские военные уже помогли восстановить работу общественного транспорта и наладить дорожное движение в Степанакерте.

Читайте также: