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Глиняные мечты: как в Сухуме делают гончарных мастеров

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© Видео Марианна Кубрава, Адгур Авидзба
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201204/1031399495/Glinyanye-mechty-kak-v-Sukhume-delayut-goncharnykh-masterov-.html

Месяц назад в Сухуме в студии "Артель" открыли курсы по гончарному мастерству. На курсы может записаться любой желающий независимо от возраста.

В мастерской учат, как правильно обращаться с глиной и работать на гончарном круге.

Многим жиетелям Абхазии курсы помогли воплотить свои детские мечты.

Подробнее об этом читайте здесь:

На круги свои: как в Сухуме учат лепить из глины мечту>>


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Глиняные мечты: как в Сухуме делают гончарных мастеров
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