Глиняные мечты: как в Сухуме делают гончарных мастеров

Месяц назад в Сухуме в студии "Артель" открыли курсы по гончарному мастерству. На курсы может записаться любой желающий независимо от возраста.

В мастерской учат, как правильно обращаться с глиной и работать на гончарном круге.

Многим жиетелям Абхазии курсы помогли воплотить свои детские мечты.

Подробнее об этом читайте здесь:

На круги свои: как в Сухуме учат лепить из глины мечту>>