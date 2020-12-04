Глиняные мечты: как в Сухуме делают гончарных мастеров

В мастерской учат, как правильно обращаться с глиной и работать на гончарном круге.
Многим жиетелям Абхазии курсы помогли воплотить свои детские мечты.
Подробнее об этом читайте здесь:
На круги свои: как в Сухуме учат лепить из глины мечту>>
Месяц назад в Сухуме в студии "Артель" открыли курсы по гончарному мастерству. На курсы может записаться любой желающий независимо от возраста.
В мастерской учат, как правильно обращаться с глиной и работать на гончарном круге.
Многим жиетелям Абхазии курсы помогли воплотить свои детские мечты.
Подробнее об этом читайте здесь:
На круги свои: как в Сухуме учат лепить из глины мечту>>
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Учебные заведения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике восстанавливают работу после трех месяцев перерыва на время боевых действий.
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В Абхазии гончарное мастерство – достаточно популярное дело. Однако школ, где любой желающий мог бы научиться этому делу, практически нет. Месяц назад в творческой студии "Артель" решили эту проблему. Здесь открыли курсы гончарного мастерства.
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