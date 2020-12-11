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Лавров заявил о попытках западных стран начать гонку вакцин

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней оборонной политике заявил, что страны Запада пытаются начать гонку вакцин и обесценить роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией.

Глава российского МИД отметил, что усиливается давление на страны, которые проводят самостоятельную внешнеполитическую линию. Лавров призвал Запад отказаться от неоколониальных подходов, которые все чаще стали проявляться в мировой политике, и прекратить попытки сдержать развитие новых мировых центров. 

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