Лавров заявил о попытках западных стран начать гонку вакцин

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/0b/1031446394.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201211/1031446567/Lavrov-zayavil-o-popytkakh-zapadnykh-stran-nachat-gonku-vaktsin.html
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней оборонной политике заявил, что страны Запада пытаются начать гонку вакцин и обесценить роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией.
Глава российского МИД отметил, что усиливается давление на страны, которые проводят самостоятельную внешнеполитическую линию. Лавров призвал Запад отказаться от неоколониальных подходов, которые все чаще стали проявляться в мировой политике, и прекратить попытки сдержать развитие новых мировых центров.
Читайте также: