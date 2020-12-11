Минобороны России: вакцину "Спутник V" планируют дискредитировать

Прививки получили уже более 150 тысяч человек, представляющих группы высокого риска заражения, — врачи, педагоги, работники социальных служб.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Минобороны России предупредило, что из-за рубежа планируют дискредитировать российскую вакцину "Спутник V", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ведомства, генерал-майора Игоря Конашенкова.

"В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в ВС РФ", — сказал он.

По словам Конашенкова, "информационный саботаж" не ослабит эффективность российских вакцин и не усилит "целительность" зарубежных аналогов".

"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.

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