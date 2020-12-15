"Всех на всех": обмен пленными между Арменией и Азербайджаном

Под личным контролем командующего миротворцами в Карабахе Рустама Мурадова самолетом ВКС России в Баку доставили и передали представителям азербайджанских органов 12 человек, азербайджанская сторона возвратила 44 пленных, они прибыли с Мурадовым на аэродром Эребуни.

Ранее сообщалось, что Мурадов две недели вел интенсивные переговоры с Баку и Ереваном об обмене пленными.

"Сегодня (14 декабря - прим.) ... осуществлен обмен пленными по принципу "всех на всех". Этому предшествовала большая подготовительная работа с азербайджанской и армянской сторонами, проведенная российскими миротворцами", - сообщил Мурадов.

Он отметил, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.