Пожар в доме престарелых в Башкирии

В ночь на вторник на пульт дежурного ГУ МЧС по республике Башкортостан поступил сигнал о возникшем в доме милосердия по улице Кизильской в селе Ишбулдино возгорании.

К моменту приезда подразделений пожарных огнем были охвачены все 72 квадратных метра деревянного одноэтажного дома с мансардой. В 6:00 было объявлено о полной ликвидации пожара.

На момент происшествия в здании находилось 16 человек. В результате пожара погибли 11 постояльцев, из них 4 женщины и 7 мужчин в возрасте от 57 до 80 лет.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которое соединено с основным делом в одно производство.