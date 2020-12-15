17:08 15 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.45
  • EUR89.18
Поиск
Видео

Пожар в доме престарелых в Башкирии

Получить короткую ссылку
10 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео РИА Новости
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/0f/1031468396.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201215/1031468680/Pozhar-v-dome-prestarelykh-v-Bashkirii.html

В ночь на вторник на пульт дежурного ГУ МЧС по республике Башкортостан поступил сигнал о возникшем в доме милосердия по улице Кизильской в селе Ишбулдино возгорании.

К моменту приезда подразделений пожарных огнем были охвачены все 72 квадратных метра деревянного одноэтажного дома с мансардой. В 6:00 было объявлено о полной ликвидации пожара.
На момент происшествия в здании находилось 16 человек. В результате пожара погибли 11 постояльцев, из них 4 женщины и 7 мужчин в возрасте от 57 до 80 лет.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которое соединено с основным делом в одно производство.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сухумский обезьяний питомник
С днем примата: сухумские "космонавты" и другие обезьяны со всего мира
Пожар в доме престарелых в Башкирии
Советы чаеманам: как выбрать вкусный чай
"Чаеманам" на заметку: как выбрать вкусный чай


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться