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Минобороны России сдало в эксплуатацию водовод в Севастополе

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Sputnik Абхазия
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Производительность станции – более 600 кубометров в час и она полностью автоматизирована.

Минобороны России сдало в эксплуатацию водовод в Севастополе мощностью 15 тысяч кубометров воды в сутки.

Водовод был построен за 68 суток, проложено 10 тысяч метров труб из Кадыковского водохранилища в реку Черная.

Трасса водовода проложена с максимальным сохранением существующего эколандшафта, а подача воды позволит обеспечить, в случае необходимости, полив прилегающих виноградников и водообеспечение соответствующих предприятий.

Учитывая геологию района строительства применена уникальная плавучая понтонная водонасосная станция, изготовленная по индивидуальному заказу с применением отечественных высоконапорных насосов. Производительность станции – более 600 кубометров в час. Станция полностью автоматизирована.

Как рассказал заместитель Министра обороны России Тимур Иванов, сейчас ведется строительство водозабора на реке Бельбек. По его словам, работы ведутся в круглосуточном режиме, строительная готовность объекта превышает 50%. Работа будет завершена 1 марта 2021 года.

Ранее в Севастополе был веден режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды в водохранилище из-за затянувшейся засухи.

Вопрос водоснабжения в Крыму решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды.


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