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Коронавирус мутирует. Помогут ли уже известные вакцины или нужны новые?

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (911)
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© Видео Ruptly / Medrxiv.org / US Department of defense
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201220/1031490853/Koronavirus-mutiruet-Pomogut-li-uzhe-izvestnye-vaktsiny-ili-nuzhny-novye.html

Чем опасен новый штамм коронавируса, что о нем думают российские ученые и сколько всего лазеек нашел неугомонный вирус - в нашем видео.

Коронавирус не хочет сдавать своих позиций.

COVID-19, как хамелеон, постоянно подстраивается под новые обстоятельства. Только ученые изобрели несколько видов вакцин, как обнаруживается новая мутация. Одна из последних зафиксирована в Великобритании.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (911)

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