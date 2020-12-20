Коронавирус мутирует. Помогут ли уже известные вакцины или нужны новые?

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Чем опасен новый штамм коронавируса, что о нем думают российские ученые и сколько всего лазеек нашел неугомонный вирус - в нашем видео.
Коронавирус не хочет сдавать своих позиций.
COVID-19, как хамелеон, постоянно подстраивается под новые обстоятельства. Только ученые изобрели несколько видов вакцин, как обнаруживается новая мутация. Одна из последних зафиксирована в Великобритании.
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