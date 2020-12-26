Охваченный огнем: спасатели МЧС тушат частный дом в Сухуме

На место происшествия выехали два пожарных и одно спасательное отделения ПСО Сухума.
В результате пожара полностью выгорели чердачное помещение, кухня и две спальни, частично повреждена гостевая. Отмечается, что пострадавших нет.
Причины происшествия устанавливаются.
Количество пожаров в жилых дома в зимней период увеличилось. Так 22 декабря произошел пожар в жилом одноэтажном доме в селе Верхняя Яштуха. 10 декабря в селе Адзюбжа сгорел дом.
23 декабря в МЧС Абхазии прошло совещание, на котором было объявлено, что все подразделения ведомства в канун новогодних праздников будут переведены на усиленный режим несения службы.
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