15:37 26 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.69
  • EUR89.87
Поиск
Видео

Охваченный огнем: спасатели МЧС тушат частный дом в Сухуме

Получить короткую ссылку
45 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео МЧС Абхазии
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/1a/1031524409.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201226/1031524466/Okhvachennyy-ognem-spasateli-MChS-tushat-chastnyy-dom-v-Sukhume.html

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 17:23 в пятницу 24 декабря. Частный бельэтажный дом горел по улице Мичурина в Сухуме.

На место происшествия выехали два пожарных и одно спасательное отделения ПСО Сухума.

В результате пожара полностью выгорели чердачное помещение, кухня и две спальни, частично повреждена гостевая. Отмечается, что пострадавших нет.

Причины происшествия устанавливаются.

Количество пожаров в жилых дома в зимней период увеличилось. Так 22 декабря произошел пожар в жилом одноэтажном доме в селе Верхняя Яштуха. 10 декабря в селе Адзюбжа сгорел дом.

23 декабря в МЧС Абхазии прошло совещание, на котором было объявлено, что все подразделения ведомства в канун новогодних праздников будут переведены на усиленный режим несения службы.

Читайте также:


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Быки на улицах, стадионах, логотипах: символ 2021 в современном мире
Развод закончен: Британия и ЕС подписали торговую сделку по Брексит
Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться