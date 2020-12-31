Радуйтесь мелочам: пожелания жителей Абхазии на Новый год

Несмотря на все сложности 2020 года, жители Абхазии провожают его с улыбкой. А для кого-то этот год стал радостным, полным достижений и открытия новых горизонтов.
Вместе с тем участники опроса надеются, что в наступающем году закончится пандемия, и они вернутся к привычной жизни. Многие уже успели загадать желания на Новый год и наметить планы.
Для кого-то в 2021 году главная цель – пойти наконец-то в школу, у других – ценить каждый момент жизни.
Что еще пожелали жители Абхазии на Новый год смотрите в видео Sputnik.
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