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Радуйтесь мелочам: пожелания жителей Абхазии на Новый год

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Темы:
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© Видео Адгур Авидзба, Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201231/1031554686/Raduytes-melocham-pozhelaniya-zhiteley-Abkhazii-na-Novyy-god.html

Весь мир в ожидании 2021 года, так как 2020 год выдался для всех тяжелым. Самое время подводить итоги года уходящего и намечать планы на год наступающий.

Несмотря на все сложности 2020 года, жители Абхазии провожают его с улыбкой. А для кого-то этот год стал радостным, полным достижений и открытия новых горизонтов.

Вместе с тем участники опроса надеются, что в наступающем году закончится пандемия, и они вернутся к привычной жизни. Многие уже успели загадать желания на Новый год и наметить планы.

Для кого-то в 2021 году главная цель – пойти наконец-то в школу, у других – ценить каждый момент жизни.

Что еще пожелали жители Абхазии на Новый год смотрите в видео Sputnik.

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Темы:
Новый год 2021 (38)

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