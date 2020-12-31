Радуйтесь мелочам: пожелания жителей Абхазии на Новый год

Весь мир в ожидании 2021 года, так как 2020 год выдался для всех тяжелым. Самое время подводить итоги года уходящего и намечать планы на год наступающий.

Несмотря на все сложности 2020 года, жители Абхазии провожают его с улыбкой. А для кого-то этот год стал радостным, полным достижений и открытия новых горизонтов.

Вместе с тем участники опроса надеются, что в наступающем году закончится пандемия, и они вернутся к привычной жизни. Многие уже успели загадать желания на Новый год и наметить планы.

Для кого-то в 2021 году главная цель – пойти наконец-то в школу, у других – ценить каждый момент жизни.

Что еще пожелали жители Абхазии на Новый год смотрите в видео Sputnik.

Смотрите также: