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За хорошее поведение: что загадали дети Абхазии Деду Морозу

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Темы:
Новый год 2021 (38)
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© Видео Адгур Авидзба, Марианна Кубрава
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/1f/1031553641.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201231/1031553713/Za-khoroshee-povedenie-chto-zagadali-deti-Abkhazii-Dedu-Morozu-.html

Съемочная группа Sputnik поговорила с самыми маленькими жителями Абхазии и узнала, чего они ждут в новогоднюю ночь от Деда Мороза и не только.

2020 год выдался тяжелым и для взрослых, и для детей. Но праздник никто не отменял, все ждут Новый год, загадывают желания и те, кто верит в Дед Мороза, и те, кто не верит.

Смотрите в видео, чего желают дети на улицах Сухума.

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Темы:
Новый год 2021 (38)

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