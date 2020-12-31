За хорошее поведение: что загадали дети Абхазии Деду Морозу

Съемочная группа Sputnik поговорила с самыми маленькими жителями Абхазии и узнала, чего они ждут в новогоднюю ночь от Деда Мороза и не только.

2020 год выдался тяжелым и для взрослых, и для детей. Но праздник никто не отменял, все ждут Новый год, загадывают желания и те, кто верит в Дед Мороза, и те, кто не верит.

Смотрите в видео, чего желают дети на улицах Сухума.

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