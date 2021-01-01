Горячая каша и отопление: как в Сухумском питомнике обезьян подготовились к зиме

В Сухумском питомнике обезьян содержатся более 600 приматов. Как они переносят сезон холодов, смотрите в нашем видео.

С 1 ноября Сухумский обезьяний питомник начал готовиться к зиме.

Самых чувствительных к холоду приматов переносят в закрытые отапливаемые клетки. Остальные обезьяны более приспособленны к холоду, но у них в клетках есть внутренняя обогреваемая пристройка. Если на улице совсем холодно, то в меню обезьян добавляют горячую кашу.

Из-за веерных отключений в ноябре, многие обезьяны заболели, а простуда у них проявляется так же, как и у людей - повышением температуры. В питомнике сейчас более 600 приматов.

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