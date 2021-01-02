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2020-й – год коронавируса: как пандемия изменила мир

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (933)
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Sputnik Абхазия
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2020-й запомнится как год, в котором случилась пандемия коронавируса. COVID-19 принес с собой новые испытания и заставил нас поменять привычный образ жизни. Смотрите в видео, с чего все начиналось, и как изменился мир.

По данным ВОЗ на 2 января, в мире выявлено уже почти 82 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (933)

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