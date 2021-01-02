2020-й – год коронавируса: как пандемия изменила мир

По данным ВОЗ на 2 января, в мире выявлено уже почти 82 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.
2020-й запомнится как год, в котором случилась пандемия коронавируса. COVID-19 принес с собой новые испытания и заставил нас поменять привычный образ жизни. Смотрите в видео, с чего все начиналось, и как изменился мир.
По данным ВОЗ на 2 января, в мире выявлено уже почти 82 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Яркие фейерверки и иллюминация: жители разных стран отметили наступление 2021 года. В России в новогоднюю ночь главный салют запустили на Большом Москворецком мосту.
Специалисты санкт-петербургского часового завода "Ракета" принимают участие в проекте по восстановлению часов собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), как видно на кадрах, снятых в северной столице в понедельник, 28 декабря.
В Сухумском питомнике обезьян содержатся более 600 приматов. Как они переносят сезон холодов, смотрите в нашем видео.
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Сухая подстилка в лесу близ села Головинка Лазаревского района Сочи загорелась на площади около 500 квадратных метров, но быстро справиться с огнем не удалось.
По данным ВОЗ на 2 января, в мире выявлено уже почти 82 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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