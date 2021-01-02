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"Человек-амфибия": умер актер Владимир Коренев

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210102/1031560240/Chelovek-amfibiya-Umer-akter-Vladimir-Korenev.html

Владимир Коренев получил известность по роли Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия". Вспоминаем эту звездную роль актера.

2 января на 81-м году жизни умер народный артист России Владимир Коренев. Он скончался после заражения коронавирусом.

Коренев родился 20 июня 1940 года. После окончания школы в 1957 году он поступил в ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия" режиссера Владимира Чеботарева. Она принесла ему широкую известность.

Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский).
Кроме того, он снялся в таких фильмах, как "Дети дон Кихота", "Освобождение", "Рудин", "Много шума из ничего" и многих других.


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