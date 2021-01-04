Пандемия, БелАЭС, события в Карабахе: Sputnik подвел краткие итоги 2020 года

Редакция Sputnik выделила главные события 2020 года. Разумеется, первое место заняла пандемия коронавируса. Она научила людей в разных странах не только лучше беречь свое здоровье, но и работать удаленно, а также активно пользоваться онлайн-сервисами. Первой страной, которая выпустила вакцину против нового вируса, стала Россия.
Потряснием стало возобновление конфликта в Нагорном Карабахе. В результате военных действий, которые длились несколько месяцев, часть территорий отошла Азербайджану. Ситуация была полностью урегулирована после вмешательства России. Теперь в Нагорном Карабахе находятся миротворцы из РФ и следят за режимом прекращения огня.
Среди трудностей, с которыми столкнулась сама Россия - попытки США помешать продолжению строительства "Северного потока-2", но вес попытки Вашингтона провалились.
А в Белоруссии в ноябре заработала Атомная электростанция. Она была торжественно включена, несмотря на протесты ближайших соседей - прибалтийских стран.
Подробности - в видео.
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