Еще в сентябре 2020 года Кабинет министров Абхазии принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют. Установили даже спецтариф на электричество для майнеров
. А люди, занимающиеся этой деятельностью, должны были зарегистрироваться в Минюсте не позднее 7 ноября.
Начался массовый завоз оборудования для добычи криптовалюты. С 21 сентября по 19 октября в Абхазию завезли более восьми с половиной тысяч единиц майнеров на сумму в 22,5 миллиона рублей.
Но вскоре в стране заговорили об энергокризисе, вызванном деятельностью криптоферм. 15 ноября в Абхазии ввели веерное отключение электричества на шесть часов в сутки. После отключения сократили сначала до четырех часов в сутки, затем до двух, благодаря отключению незаконно подключенных майнинговых ферм.