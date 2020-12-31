18:06 31 Декабря 2020
Напряжение 2020
високосный год в Абхазии
2020 – штурм президентского дворца, отставка главы государства, очередные выборы президента, голодовка против коррупции, пандемия коронавируса и карантин, закрытые границы, школы и театры, спасение тысячи жизней и помощь друг другу. Эти и многие другие события освещали сотрудники Sputnik в течение года независимо от праздников, выходных дней и даже непривычного локдауна.
Протесты против власти
2020 год в Абхазии начался с больших политических потрясений. 9 января недовольные ситуацией в стране граждане устроили акцию протеста у здания Администрации президента с требованием отставки действующего президента Рауля Хаджимба и проведения новых выборов.
Вскоре митинг перерос в беспорядки. На месте начались локальные стычки между митингующими и правоохранительными органами. Собравшиеся попытались штурмовать президентский дворец, начали выбивать окна и ломать входные двери здания.
Бадри Есиава
Корреспондент Sputnik Абхазия
Спустя несколько часов после начала митинга накал эмоций среди людей возрос. Страшно не было, было неприятно наблюдать за тем, как в центре нашей столицы разгораются нешуточные страсти. Со мной даже произошел один инцидент. Ко мне подошли несколько человек из протестующих – они были недовольны тем, что я снимаю. Пришлось объяснять, кто я, зачем это делаю. Но это оказалось недостаточной аргументацией. Разговор продлился немного дольше, чем я предполагал, но в итоге разошлись мирно.
Протестующие захватили здание и удерживали его несколько дней. 10 января Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов. Но участники акции протеста по-прежнему требовали отставки Хаджимба. Вечером 12 января сторонники оппозиции переместились от здания Администрации к госдаче президента. Вскоре Хаджимба сложил с себя президентские полномочия.
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik Абхазия
Под дождем вместе с коллегами стояли у ворот госдачи, пытаясь получить хоть какой-то комментарий. Обувь промокла насквозь, но чувство адреналина затмевало все. Тогда же один из российских коллег назвал абхазских журналистов счастливчиками - не в каждой стране так часто происходят политические перевороты, которые держат СМИ в тонусе.
Новый выбор
Центризбирком Абхазии назначил повторные выборы главы государства на 22 марта. В президентской гонке приняли участие три кандидата: Адгур Ардзинба, Аслан Бжания и Леонид Дзапшба. Кандидаты активно проводили предвыборную кампанию - агитацию населения и представление своих программ. Так было до 2 марта, пока не объявили о том, что Аслана Бжания экстренно госпитализировали в сочинскую больницу, позже его вывезли в Краснодар. Это вызвало новые политические протесты в стране. У главного штаба Аслана Бжания собрались сотни его сторонников.
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik Абхазия
Многие сторонники кандидата считали, что это очередное отравление Аслана Бжания. Люди ждали, какие действия примет руководство штаба. Через несколько часов к собравшимся вышел один из ныне высокопоставленных чиновников. Я решила снять на видео заявление представителя штаба Бжания. Но не тут-то было. Этот человек решил меня "отругать" за то, что без его разрешения начала съемки в публичном месте публичного человека. Следом за ним на меня "налетели" активные участницы политической жизни страны. Правда, позже представитель штаба несколько раз извинился за свой выпад.
11 марта Аслана Бжания выписали из больницы, а 14 марта он вернулся в Абхазию. 22 марта состоялись седьмые в истории Абхазии президентские выборы. Победу на них одержал лидер оппозиционных сил Аслан Бжания.
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik Абхазия
В этом году еще мне пришлось пробираться сквозь толпу и найти себе удобное место на балконе в штабе Бжания, чтобы узнать об итогах голосования. А также объяснять тогда еще моему молодому человеку, что его сопровождение на митинге мне не нужно и там совершенно безопасно.
Ровно через месяц, 23 апреля, состоялась инаугурация Бжания. Новый президент Абхазии утвердил структуру Кабмина в апреле 2020 года. Новое правительство было укомплектовано к середине июля. Его возглавил экс-президент Александр Анкваб.
Голодовка против коррупции
Митинги и протесты в Абхазии в 2020 году не закончились отставкой президента в январе. В начале марта группа активистов из трех человек объявила о бессрочной голодовке на площади Свободы в Сухуме. Участники акции потребовали от парламентариев, чтобы в закон о декларировании доходов, расходов, имущества госслужащих депутаты внесли необходимые поправки – включить в список декларантов не только совершеннолетних, но и несовершеннолетних детей.
12 марта на сессии Парламента депутаты все же приняли поправки к закону во втором и окончательном чтении. По решению парламентариев, чиновники должны будут декларировать доходы не только супругов и несовершеннолетних детей, но и совершеннолетних детей, а также родителей и родных братьев и сестер.
После решения парламентариев активисты завершили голодовку. Все, кроме Джансуха Адлейба. Он отказался прекращать акцию, так как депутаты не внесли в список декларантов бабушек и дедушек чиновников. Родственники все же уговорили Адлейба прекратить одиночный пикет. 13 марта он завершил голодовку.
Год ограничений
Не успела страна прийти в себя после продолжительного политического шторма, как ее охватила буря, вызванная коронавирусом. Первые меры в борьбе с COVID-19 в Абхазии приняли еще 5 марта. Ввели ограничение на проведение массовых мероприятий и организованных мероприятий в помещениях с участием детей.
Лидия Нестерова
Выпускающий редактор сайта Sputnik Абхазия
На Sputnik первые новости о коронавирусе появились в конце января. Когда я выдавала свою первую новость о COVID-19 в стране мало кто об этом говорил. Даже коллеги не понимали, зачем нам новость про то, что происходит в далеком Китае и вряд ли до нас дойдет эта неведомая зараза. Но уже через какое-то время тема стала актуальной. Уже в апреле и в Абхазии появился первый больной. Хотя еще в январе новость на нашем сайте вызывала недоумение "своей неуместностью и неинтересностью для местного читателя".
С 14 марта по поручению исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганба была полностью закрыта государственная граница по реке Ингур, а уже 8 апреля – закрыли и границу с Россией. Но все это время, несмотря на ограничения, Абхазия принимала своих граждан. 28 марта в стране ввели режим чрезвычайного положения, который продлился до 20 апреля. Поначалу не работали школы, детские сады, учреждения культуры, вещевые и продуктовые рынки, кафе и рестораны. Многие организаций перешли на удаленную работу, в том числе и Sputnik Абхазия.
Елена Бекренева
Выпускающий редактор радио Sputnik Абхазия
Карантин, который не обошел стороной и работу редакции радио Sputnik, принес и свое хорошее - новый опыт работы. Всем пришлось оперативно адаптироваться к работе в удаленном доступе. Не будь пандемии, мало кто задумался бы, что можно, используя современные средства коммуникации и техники, выходить в эфир и вещать на весь мир, не покидая квартиры.
Постепенно большинство ограничений, связанных с недопущением коронавируса в Абхазии смягчались, а некоторые и вовсе отменили, заработал общественный транспорт, открылись театры, разрешили проводить массовые культурные мероприятия и так далее. Граница с Россией же открылась только 1 августа. В стране начался долгожданный туристический сезон. Но уже в начале октября в республике вновь были введены ограничительные меры на проведение массовых мероприятий, запрещена работа школ, детсадов, театров и других культурных учреждений.
Первый случай коронавируса в Абхазии подтвердили еще 7 апреля, заболевшим оказался житель города Гагра, который прибыл из России. На следующий день такой же диагноз подтвердился еще у одной пациентки, супруги первого заболевшего. Еще через три дня 11 апреля врачи диагностировали коронавирус у 95-летней жительницы дома в Гагре, в котором проживал первый пациент. Она скончалась в Гудаутской больнице 26 апреля. Следующие случаи коронавируса выявили уже в начале мая, сразу шестеро, ими оказались студенты, прибывшие из Российской Федерации, которые находились на карантине в гостинице "Айтар". Настоящая вспышка началась в конце июля после того, как лечившийся в Сухумской горбольнице заразил многих врачей.
За все время пандемии в Абхазии заболело более шести тысяч человек, из них более ста человек скончались. В то же время абхазские и российские врачи спасли тысячи жизней и сегодня продолжают борьбу с новым вирусом.

Для лечения больных с коронавирусом в Гудаутской ЦРБ был организован главный ковидный центр, позже стационары для людей с COVID-19 открыли при районных больницах республики.

Все эти месяцы борьбы с новым вирусом Абхазии помогали Россия и международные организаций. Российские медики вахтовым методом приезжали в республику и работали в Гудаутском ковидном центре. В ноябре в Сухуме был разбит российский военный госпиталь, где лечат пациентов с COVID-19. Помогают республике и с тестами для выявления коронавируса и средствами индивидуальной защиты. Лишь только в конце декабря Россия передала Абхазии 45 тысяч ПЦР-тестов в качестве гуманитарной помощи. В таких объемах республика еще не получала и не покупала тест-системы.

Во время карантина люди помогали друг другу. Волонтерские группы в разных районах страны оказывали помощь многодетным и малоимущим семьям. В республике бизнесмены организовали движение "Мы Вместе". Все неравнодушные перечисляли на спецсчет деньги, которые затем использовались для покупки медикаментов, аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты.

Кризис света
В этом году жители Абхазии пережили испытание электричеством, точнее его отсутствием. В республике из-за незаконных подключений к сетям возник энергодефицит. Потребление электроэнергии с прошлого года возросло на 20 %.
Еще в сентябре 2020 года Кабинет министров Абхазии принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют. Установили даже спецтариф на электричество для майнеров. А люди, занимающиеся этой деятельностью, должны были зарегистрироваться в Минюсте не позднее 7 ноября.

Начался массовый завоз оборудования для добычи криптовалюты. С 21 сентября по 19 октября в Абхазию завезли более восьми с половиной тысяч единиц майнеров на сумму в 22,5 миллиона рублей.

Но вскоре в стране заговорили об энергокризисе, вызванном деятельностью криптоферм. 15 ноября в Абхазии ввели веерное отключение электричества на шесть часов в сутки. После отключения сократили сначала до четырех часов в сутки, затем до двух, благодаря отключению незаконно подключенных майнинговых ферм.
Альбина Жиба
Выпускающий редактор радио Sputnik Абхазия
Работа на удаленке оказалась для меня настоящим испытанием. С наступлением холодов напряжение в сети упало, мой комп отказывался работать, тогда было решено выключить все отопительные приборы в доме и, укутавшись в одеяло, работать. Только после окончания рабочего дня я могу включить печки. Все бы ничего, если свет не стали вырубать без предупреждения. Здесь я уже бессильна. Работу свою я организовать не могу, да и выкручиваться уже нет сил.
Но, как говорится, беда не приходит одна. 5 декабря на подстанции Сухум-1 произошел пожар. Сгорело все оборудование, которое находилось в здании подстанции. На ликвидацию аварии были брошены все силы РУП "Черноморэнерго" и СУЭС. Специалисты установили новое оборудование и в течение недели наладили в районах столицы подачу электричества. С 11 декабря Абхазия стала получать переток электроэнергии из России, который продлится до окончания ремонтных работ в деривационном тоннеле ИнгурГЭС. Переток решил проблему энергодефицита Абхазии, но не перегруженности электросетей. Борьба с незаконными подключениями продолжается и сегодня.
Несмотря на сложность работы в непривычных условиях карантина все 366 дней 2020 года сотрудники Sputnik Абхазия рассказывали о главных событиях страны и ни на один день не прерывал связь с читателем и слушателем.
Илана Миквабия
Корреспондент Sputnik Абхазия
Отношения со Sputnik у меня недолгие, всего несколько месяцев, но даже за такое короткое время удалось поплакать, отписывая материал до 12 ночи после пятичасового заседания Парламента, и посмеяться, узнав, что в воскресном плане стоит интервью с соседом и далеко идти не надо. 2020-й выдался нелегким, но лучшим событием уходящего года считаю свою встречу со Sputnik.
Текст: Сария Кварацхелия; Бильд-редактор: Марианна Кубрава; Дизайнер: Леон Гуния

Фото: Sputnik
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