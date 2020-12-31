За все время пандемии в Абхазии заболело более шести тысяч человек, из них более ста человек скончались. В то же время абхазские и российские врачи спасли тысячи жизней и сегодня продолжают борьбу с новым вирусом.



Для лечения больных с коронавирусом в Гудаутской ЦРБ был организован главный ковидный центр, позже стационары для людей с COVID-19 открыли при районных больницах республики.



Все эти месяцы борьбы с новым вирусом Абхазии помогали Россия и международные организаций. Российские медики вахтовым методом приезжали в республику и работали в Гудаутском ковидном центре. В ноябре в Сухуме был разбит российский военный госпиталь, где лечат пациентов с COVID-19. Помогают республике и с тестами для выявления коронавируса и средствами индивидуальной защиты. Лишь только в конце декабря Россия передала Абхазии 45 тысяч ПЦР-тестов в качестве гуманитарной помощи. В таких объемах республика еще не получала и не покупала тест-системы.



Во время карантина люди помогали друг другу. Волонтерские группы в разных районах страны оказывали помощь многодетным и малоимущим семьям. В республике бизнесмены организовали движение "Мы Вместе". Все неравнодушные перечисляли на спецсчет деньги, которые затем использовались для покупки медикаментов, аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты.



