Мурашко пообещал россиянам вакцинацию в праздничные дни

В России уже началась масштабная вакцинация против коронавирусной инфекции. А с первого января все, кто в ней принял участие, могут дистанционно получить соответствующий сертификат.

Масштабная вакцинация против коронавируса отечественной вакциной "Спутник-V", начавшаяся в России 15 декабря, в праздничные дни продолжится. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Тверскую область в субботу.

"Вакцинация уже идет, также хочу отметить, что в праздничные дни прививочные кабинеты будут работать и 4-го числа, прививочная кампания продолжится", — сказал Мурашко. Во время официального визита в областную клиническую больницу глава ведомства отметил высокую нагрузку на медицинскую систему из-за ДТП, происходящих в праздничный период. Министр подчеркнул, что все экстренные службы страны в новогодние выходные работают в штатном режиме, как и система, оказывающая помощь больным коронавирусом.

Кроме того, министр сообщил о том, что на портале госуслуг получивший прививку пациент уже с 1 января может дистанционно получить сертификат о вакцинации против коронавируса.

В Абхазию поставка российской вакцины "Спутник V" ожидается в конце января - начале февраля 2021 года. Об этом ранее рассказал президент Абхазии Аслан Бжания в интервью каналу Russia Today. Еще сентябре 2020 года республика запросила у России около 20 тысяч доз вакцин от коронавируса "Спутник-V".

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