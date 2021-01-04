22:49 04 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.88
  • EUR90.79
Поиск
Видео

Мурашко пообещал россиянам вакцинацию в праздничные дни

Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (938)
18 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/04/1031565948.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210104/1031567740/Murashko-poobeschal-rossiyanam-vaktsinatsiyu-v-prazdnichnye-dni.html

В России уже началась масштабная вакцинация против коронавирусной инфекции. А с первого января все, кто в ней принял участие, могут дистанционно получить соответствующий сертификат.

Масштабная вакцинация против коронавируса отечественной вакциной "Спутник-V", начавшаяся в России 15 декабря, в праздничные дни продолжится. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Тверскую область в субботу.

"Вакцинация уже идет, также хочу отметить, что в праздничные дни прививочные кабинеты будут работать и 4-го числа, прививочная кампания продолжится", — сказал Мурашко. Во время официального визита в областную клиническую больницу глава ведомства отметил высокую нагрузку на медицинскую систему из-за ДТП, происходящих в праздничный период. Министр подчеркнул, что все экстренные службы страны в новогодние выходные работают в штатном режиме, как и система, оказывающая помощь больным коронавирусом. 

Кроме того, министр сообщил о том, что на портале госуслуг получивший прививку пациент уже с 1 января может дистанционно получить сертификат о вакцинации против коронавируса.

В Абхазию поставка российской вакцины "Спутник V" ожидается в конце января - начале февраля 2021 года. Об этом ранее рассказал президент Абхазии Аслан Бжания в интервью каналу Russia Today. Еще сентябре 2020 года республика запросила у России около 20 тысяч доз вакцин от коронавируса "Спутник-V".

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (938)

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Бык в традициях разных стран
Мурашко пообещал россиянам вакцинацию в праздничные дни
Способы сохранения елки
Как сохранить новогоднюю елку


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться