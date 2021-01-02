19:04 02 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.88
  • EUR90.79
Поиск

Более 800 тысяч человек привились от коронавируса в России

© Sputnik / Павел Бедняков
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (934)
64 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/02/1031559797.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210102/1031559927/Bolee-800-tysyach-chelovek-privilis-ot-koronavirusa-v-Rossii.html

Вакцинация препаратом "Спутник V" предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Уже 800 тысяч россиян привились от коронавируса, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

Мурашко отметил, что в регионы уже доставили более полутора миллионов доз вакцины.

"Вакцинация идет очень активно <...> с учетом всех данных по вакцинированным — это уже более 800 тысяч человек, которые получили вакцину", — сказал министр.

Ранее он сообщил, что с 1 января на портале госуслуг можно получить сертификат о пройденной вакцинации.

© Sputnik / Владимир Песня
Бжания рассказал, когда в Абхазии начнется вакцинация от коронавируса

Гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в начале декабря. Сейчас доступна вакцина "Спутник V", разработанная Центром имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.

Вакцинация предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. Как заявляют разработчики, иммунитет к коронавирусу окончательно формируется через три недели после второй инъекции.

Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (934)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Бантик на елке, праздничные огни и блестящий мост: Абхазия новогодняя
"Человек-амфибия": умер актер Владимир Коренев
Рабочие будни и праздники: календарь на 2021 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться