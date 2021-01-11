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Работы по разминированию в Нагорном Карабахе

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Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне.

Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, ликвидируются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

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