Работы по разминированию в Нагорном Карабахе

https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/0b/1031610317.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210111/1031613563/Raboty-po-razminirovaniyu-v-Nagornom-Karabakhe.html
Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха.
Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне.
Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, ликвидируются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.
Читайте также: