Подписание совместного заявления Путина, Алиева и Пашиняна о развитии Нагорного Карабаха

В столице России завершились трехсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху, которые состоялись по инициативе российского президента.

По итогам встречи лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о новых шагах по развитию Нагорного Карабаха.

Рабочая группа России, Армении и Азербайджана по развитию Нагорного Карабаха до 30 января проведет первое заседание.

В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.

В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Как отмечал Пашинян, он готов уйти в отставку, но "только по решению народа".

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