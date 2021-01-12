Глава шесть: в Абхазии вновь ввели ограничения из-за COVID-19

В республике стали учащаться случаи заражения не только среди пожилых людей, но и среди детей и молодежи. В понедельник 11 января Координационный штаб по защите населения от коронавируса рекомендовал главе государства ужесточить и продлить антиковидные меры до 15 февраля.
Глава государства ужесточил ограничения в части работы объектов питания, рынков и общественного транспорта. Однако меры будут действовать до 10 февраля.
Ношение масок в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте и такси обязательно.
Подробнее о том, что вновь запретили в республике, в видео Sputnik.
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