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Глава шесть: в Абхазии вновь ввели ограничения из-за COVID-19

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1098)
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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210112/1031620704/Glava-shest-v-Abkhazii-vnov-vveli-ogranicheniya-iz-za-COVID-19.html

В Абхазии вновь введены ограничительные меры из-за COVID-19 до 10 февраля. Необходимость продления антиковидных мер вызвана ростом заболеваемости после новогодних праздников.

В республике стали учащаться случаи заражения не только среди пожилых людей, но и среди детей и молодежи. В понедельник 11 января Координационный штаб по защите населения от коронавируса рекомендовал главе государства ужесточить и продлить антиковидные меры до 15 февраля.

Глава государства ужесточил ограничения в части работы объектов питания, рынков и общественного транспорта. Однако меры будут действовать до 10 февраля.

Ношение масок в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте и такси обязательно.

Подробнее о том, что вновь запретили в республике, в видео Sputnik.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1098)

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