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Байден вернул США в ВОЗ: что еще решил новый президент США

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Sputnik Абхазия
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Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоялась 20 января.

Джо Байден официально вступил в должность президента США и уже успел подписать 17 указов. Большинство из них подорвали прежние усилия теперь уже бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Байден вернул США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату.

Значится ли в списке указов договор СНВ-III - смотри в нашем видео.

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