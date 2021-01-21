СМИ: администрация Байдена намерена продлить СНВ на 5 лет

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между двумя государствами.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена намерена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

"Президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия", - говорится в сообщении газеты.

Источник, на который ссылается Washington Post, отмечает, что решение о продлении связано с приближающимся крайним сроком для продления договора Вашингтоном - 5 февраля.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок.

Ранее Энтони Блинкен, выдвинутый на пост госсекретаря, говорил о том, что администрация избранного президента США Джо Байдена сразу после его инаугурации займется вопросом Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

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