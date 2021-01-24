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Спортивный вундеркинд: семилетняя сноубордистка покоряет горнолыжные трассы

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210124/1031694086/Sportivnyy-vunderkind-semiletnyaya-snoubordistka-pokoryaet-gornolyzhnye-trassy.html

На счету семилетней Василисы Ермаковой уже три рекорда России и семь золотых медалей в соревнованиях по сноуборду.

Юная спортсменка впервые встала на доску, когда ей было всего 3 года. С тех самых пор девочка делает фантастические успехи в спорте.

В арсенале юной сноубордистки уже множество сложных трюков на сноуборде: Backside 360, Backside 540 (вылет с трамплина задней частью сноуборда и вращение) и Frontside 180, Frontside 360 (вылет с трамплина передней частью сноуборда и вращение). Осваивает девочка также джиббинг — скольжение по различным конструкциям (50х50, Frontside boardslide, Backside boardslide).

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