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Борьба с COVID-19 в Абхазии: мобильный госпиталь Минобороны России продолжает работу

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Мобильный госпиталь Минобороны России направили в Абхазию 17 октября для увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом.

Преодолев 800-километровый марш из Ставропольского края, военный госпиталь прибыл в Сухум 19 октября, где развернулся на территория пансионата "Айтар".

С 20 октября 2020 года медики ЮВО приняли на стационарное лечение около 450 пациентов для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

В настоящее время в стационаре под постоянным наблюдением российских военных врачей находится более 50 пациентов с COVID-19.

За указанный период 2914 жителей Республики Абхазия получили амбулаторно-консультативную помощь в мобильном многопрофильном госпитале. Помимо лечения пациентов, российские врачи организовали проведение ПЦР-диагностики, чтобы помочь абхазским коллегам справиться с большим количеством обращающихся за исследованием.

Госпиталь, предназначенный для стационарного лечения пациентов, оборудован всей необходимой техникой: аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Мобильный госпиталь был командирован в Абхазию до 20 января, но по просьбе Минобороны Абхазии, госпиталь продолжит работу.

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Борьба с COVID-19 в Абхазии: мобильный госпиталь Минобороны России продолжает работу
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