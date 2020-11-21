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"Здравия желаем!": месяц работе в Абхазии госпиталя Минобороны России

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Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1001)
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Мобильный госпиталь Минобороны России направили в Абхазию 17 октября для увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом.

17 октября в республику направился мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России. Преодолев 800-километровый марш из Ставропольского края, военный госпиталь прибыл в Сухум 19 октября, где развернулся на территория пансионата "Айтар".

Уже на следующий день врачи госпиталя приняли первых пациентов. Благодаря мобильному госпиталю коечный фонд Абхазии был увеличен на 150 мест. Помимо лечения пациентов российские врачи организовали проведение ПЦР-диагностики, чтобы помочь абхазским коллегам справиться с большим количеством обращающихся за исследованием. 

Госпиталь, предназначенный для стационарного лечения пациентов, оборудован всей необходимой техникой: аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1001)

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