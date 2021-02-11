Сокровище грибницы: как в Абхазии начали шампиньоны выращивать

О том, кто и как в селе Лыхны Гудаутского района начал выращивать шампиньоны, что для этого нужно и какие сложности сопутствуют такому бизнесу в условиях Абхазии, смотрите в видео Sputnik.

Впервые в Абхазии начали выращивать шампиньоны в домашних условиях. Жительница села Лыхны Гудаутского района Елена Ардзинба вместе с семьей выиграла грант неправительственной организации "UNDP" в размере 900 тысяч рублей и запустила такой необычный для страны бизнес. Эти деньги пошли на ремонт помещения и приобретение необходимого оборудования для выращивания грибов.

Уложиться в бюджет предпринимателям не удалось, так как неустойчивая энергосистема в республике не позволяет без дополнительных затрат создать нужный микроклимат для грибов. Пришлось докупать трансформатор, стабилизатор напряжения, электрические провода. На это потребовалось еще около 300 тысяч рублей.

Рассаду с грибами Елена заказывает в Краснодаре с доставкой в Абхазию. Первая партия прибыла примерно два месяца назад, и спустя полтора месяца выросли шампиньоны. Грибы растут быстро, и собирать их надо тоже быстро. Всего за одну ночь Елена с супругом собрала около 65 килограммов "первенцев". За все время бизнеса объем урожая достиг 300 килограммов.

Первый урожая лыхненских грибов купили в крупных магазинах Сухума, Нового Афона, Гудауты и на гудаутском рынке.

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