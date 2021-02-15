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Первый день в школе: как учебные заведения Абхазии возобновили работу

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1175)
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Sputnik Абхазия
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С 15 февраля в Абхазии разрешена деятельность детских садов и начальной школы. Учебные заведения приняли учеников. Однако, если внутри школы меры безопасности соблюдаются, то у входа во многие школы в первый же день образовалось столпотворение.

Впервые с 15 октября школам Абхазии разрешили возобновить очный процесс обучения. С сегодняшнего дня открылись также и детские сады.

Это стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу в последние три недели.

Пока в школу вернулись ученики первых-четвертых классов. Согласно распоряжению президента, с будущего понедельника в школу пойдут и старшеклассники.

О том, как прошел первый учебный день спустя четыре месяца карантина, смотрите в нашем видео.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1175)

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