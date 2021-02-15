Первый день в школе: как учебные заведения Абхазии возобновили работу

Впервые с 15 октября школам Абхазии разрешили возобновить очный процесс обучения. С сегодняшнего дня открылись также и детские сады.
Это стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу в последние три недели.
Пока в школу вернулись ученики первых-четвертых классов. Согласно распоряжению президента, с будущего понедельника в школу пойдут и старшеклассники.
О том, как прошел первый учебный день спустя четыре месяца карантина, смотрите в нашем видео.
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