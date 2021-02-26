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Более 500 пациентов и 5 тысяч исследований: работа мобильного госпиталя в Сухуме

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1190)
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© Видео пресс-служба ЮВО
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210226/1031907507/Bolee-500-patsientov-i-5-tysyach-issledovaniy-rabota-mobilnogo-gospitalya-v-Sukhume.html
Более 500 пациентов и 5 тысяч исследований: работа мобильного госпиталя в Сухуме
Российские военные медики Южного военного округа в Абхазии продолжают прием и выписку больных в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме для больных с новой коронавирусной инфекцией.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=62566313&type=mp4
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PT0M42S
2021-02-26T12:10Z

Российские военные медики Южного военного округа в Абхазии продолжают прием и выписку больных в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме для больных с новой коронавирусной инфекцией.

За период работы с 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на стационарное лечение около 500 пациентов. В настоящее время в стационаре под постоянным наблюдением врачей ЮВО порядка 15 пациентов с COVID-19.

За период работы мобильного многопрофильного госпиталя амбулаторно-консультативную помощь получили более трех тысяч жителей Абхазии, было проведено более пяти тысяч ПЦР-тестов.

Ранее начальник мобильного многопрофильного госпиталя Абдулмеджит Магомедов отметил, что общее количество больных с COVID-19 и динамика количества поступающих пациентов с каждым днем идет на спад.

Мобильный многопрофильный госпиталь имеет 100 койко-мест и полностью оборудован для лечения пациентов и проведения необходимых исследований.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1190)

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