Обнимашек много не бывает: как живут под одной крышей кот, енот и пес

Эта троица гарантированно покорит ваше сердце. Они доказали, что для настоящей дружбы нет границ и барьеров.

Всем известна пословица "Живут как кошка с собакой". Но что получится, если к этой паре присоединится енот? Оказывается, полнейшая идиллия.

Дружная троица живет под одной крышей в российском городе Орск. И живет, судя по видео, которые выкладывает их хозяин, очень дружно.

Кот, енот и собака проводят дни в играх и обнимашках. Зашкаливающая порция "ми-ми-ми" - в видеоролике.

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