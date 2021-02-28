Обнимашек много не бывает: как живут под одной крышей кот, енот и пес

Всем известна пословица "Живут как кошка с собакой". Но что получится, если к этой паре присоединится енот? Оказывается, полнейшая идиллия.
Дружная троица живет под одной крышей в российском городе Орск. И живет, судя по видео, которые выкладывает их хозяин, очень дружно.
Кот, енот и собака проводят дни в играх и обнимашках. Зашкаливающая порция "ми-ми-ми" - в видеоролике.
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