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Обнимашек много не бывает: как живут под одной крышей кот, енот и пес

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210228/1029649316/mnogo-ne-byvaet-kak-zhivut-pod-odnoy-kryshey-kot-enot-i-pes-Obnimashek.html

Эта троица гарантированно покорит ваше сердце. Они доказали, что для настоящей дружбы нет границ и барьеров.

Всем известна пословица "Живут как кошка с собакой". Но что получится, если к этой паре присоединится енот? Оказывается, полнейшая идиллия. 

Дружная троица живет под одной крышей в российском городе Орск. И живет, судя по видео, которые выкладывает их хозяин, очень дружно. 

Кот, енот и собака проводят дни в играх и обнимашках. Зашкаливающая порция "ми-ми-ми" - в видеоролике. 

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