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Президент говорит: выступления Сергея Багапш в местных и зарубежных СМИ

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© Видео ВГТРК/Первый Канал/АГТРК/Абаза-ТВ/Телестудия МГИМО
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210304/1026811642/govorit-vystupleniya-Sergeya-Bagapsh-v-mestnykh-i-zarubezhnykh-SMI-Prezident.html

4 марта исполнилось бы 72 года второму президенту Абхазии Сергею Багапш. Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило видеообзор его выступлений на зарубежных и местных телеканалах.

Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме. Он окончил сухумскую среднюю школу №10. В 1972 году завершил учебу в Институте субтропического хозяйства в столице Абхазии по специальности ученый-агроном.

Политическая карьера будущего президента республики началась с должности первого секретаря Абхазского обкома ЛКСМ Грузии в 1979 году. Затем Багапш становится первым секретарем Очамчырского райкома Компартии Грузии. На один из ключевых постов в политической вертикали страны – первый заместитель председателя Совета Министров Республики Абхазия – его назначили в 1992 году. Спустя три года - первый вице-премьер Абхазии. С 1995 по 1997 он занимал должность премьер-министра республики.

После Сергей Багапш ненадолго уходит с политической сцены Абхазии и возглавляет Госкомпанию "Черноморэнерго". В 2004 году он был выдвинут кандидатом в президенты республики от общественно-политического движения "Амцахара". Кандидатуру Багапш также поддержало общественно-политическое движение "Аидгылара".

12 января 2005 года Сергей Багапш становится главой абхазского государства. Он ушел из жизни в московской клинике 29 мая 2011 года. Похоронен в родовом селе Джгерда.

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