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Один день из политики: как в Сухуме прошел съезд ветеранов "Аруаа"

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210311/1031996672/Odin-den-iz-politiki-kak-v-Sukhume-proshel-sezd-veteranov-Aruaa.html

Оппозиция и сторонники действующей власти в Абхазии собрались сегодня в двух точках Сухума, чтобы выразить свое отношение к общественно-политической ситуации в стране.

В четверг 11 марта в Сухуме состоялся съезд ветеранской организации "Аруаа". На нем обсудили общественно-политическую ситуацию в Абхазии. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой предложили президенту Аслану Бжания добровольно уйти в отставку. Съезд ветеранской организации послужил поводом для усиления охраны правительственных зданий в Сухуме. Кроме того у Администрации президента собрались сторонники Аслана Бжания.

Подробнее об этом читайте здесь:


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