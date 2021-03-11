Один день из политики: как в Сухуме прошел съезд ветеранов "Аруаа"

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Оппозиция и сторонники действующей власти в Абхазии собрались сегодня в двух точках Сухума, чтобы выразить свое отношение к общественно-политической ситуации в стране.
В четверг 11 марта в Сухуме состоялся съезд ветеранской организации "Аруаа". На нем обсудили общественно-политическую ситуацию в Абхазии. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой предложили президенту Аслану Бжания добровольно уйти в отставку. Съезд ветеранской организации послужил поводом для усиления охраны правительственных зданий в Сухуме. Кроме того у Администрации президента собрались сторонники Аслана Бжания.
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