В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли "замок корона-людоеда"

Таким образом организаторы праздника предложили оставить пандемию и все плохое в уходящей зиме.
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В Никола-Ленивце в честь Масленицы сожгли "замок корона-людоеда". Он был построен из лозы и соломы и формой напоминал огромные ампулы.
Таким образом организаторы праздника предложили оставить пандемию и все плохое в уходящей зиме.
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