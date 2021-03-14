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В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли "замок корона-людоеда"

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В Никола-Ленивце в честь Масленицы сожгли "замок корона-людоеда". Он был построен из лозы и соломы и формой напоминал огромные ампулы.

Таким образом организаторы праздника предложили оставить пандемию и все плохое в уходящей зиме.

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