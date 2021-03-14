В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли "замок корона-людоеда"

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Аслан Бжания поздравил Рашида Темрезова с днем рождения Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов родился 14 марта 1976 года в Черкесске в семье известного в Карачаево-Черкесской республике хирурга. 2

Пост ГАИ "Холодная речка" в Гагрском районе закрыли Пост ГАИ "Холодная речка" на республиканской трассе Псоу-Ингур после реконструкции и технического оснащения был запущен в работу в середине декабря 2020 года. 221