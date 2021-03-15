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Поправки раздора: в Парламенте Абхазии возникли споры из-за декларирования доходов

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Депутаты Парламента Абхазии на заседании в понедельник вновь обсудили поправки в закон о декларировании доходов госслужащими.

В минувшую пятницу, 12 марта, депутаты Парламента Абхазии обсуждали поправки в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами". Во втором и окончательном чтении поправки приняты не были.

После заседания в социальных сетях распространилось фото со списком проголосовавших "за" и "против" поправок и тех, кто от голосования воздержался. Однако в списке не было имен многих депутатов – они вовсе не проголосовали.

Группа депутатов сочла, что отсутствие реакции со стороны некоторых коллег – это процедурная ошибка и, согласно регламенту, возможно повторно проголосовать за поправки. Другие посчитали, что депутаты уже сделали свое окончательное решение и изменению оно не подлежит.

К чему пришли парламентарии, смотрите в видео Sputnik.

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