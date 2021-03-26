Мяч в игре: тренировочные сборы "Зенита" в Абхазии

Всего на тренировочные сборы в республику привезли около двухсот спортсменов 2005-2011 годов рождения.

Футболисты детско-юношеской Академии футбольного клуба "Зенит" 19 марта приехали в Абхазию на тренировочные сборы. В планах футбольного клуба из Санкт-Петербурга проводить учебно-тренировочные сборы в Абхазии несколько раз в год.

Во время пребывания футболистов "Зенита" в Абхазии запланированы тренировочные матчи с местными командами. Но главным событием недели станет открытие филиала Академии "Зенит" 27 марта, отделения будут располагаться в Сухуме и в Новом Афоне. Лучшие игроки из Абхазии получат возможность выступать за питерский "Зенит".

В сентябре 2020 года 27 тренеров из Абхазии прошли обучение на курсах, организованных Академией футбольного клуба "Зенит". Набирать в команды будут детей с шести и до 13 лет. Футболисты будут бесплатно получать экипировку, мячи и все необходимое оборудование для проведения полноценной тренировки.

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