Владимира Познера освистали в Тбилиси: как журналиста выгоняли из Грузии

В среду в городе собрались протестующие, которые утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. В частности, речь шла о заявлениях Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

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