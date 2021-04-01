Владимира Познера освистали в Тбилиси: как журналиста выгоняли из Грузии

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Российский журналист и телеведущий Владимир Познер, прибывший в Тбилиси отпраздновать свой 87-й день рождения, вынужден был покинуть страну из-за акций протеста.
В среду в городе собрались протестующие, которые утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. В частности, речь шла о заявлениях Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
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