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Своих не бросаем​: кто вступился за задержанных в Латвии журналистов

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© Видео Ruptly / Sputnik / RT
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210408/1032177105/Svoikh-ne-brosaem-kto-vstupilsya-za-zaderzhannykh-v-Latvii-zhurnalistov.html

В странах Балтии участились случаи притеснения российских журналистов, в чем их обвиняют и как они сами оценивают эту ситуацию, смотрите в нашем видео.

Латвия ведет войну с русскими журналистами. В стране вводят в Уголовный закон новые статьи и заводят уголовные дела на авторов, которые сотрудничают с российскими СМИ. Их счета арестовывают и не выпускают из страны.

Официально возбуждено уже семь уголовных дел. Но по факту под статьей все, кто за последние пять лет разместил хотя бы одну публикацию на порталах Sputnik или Baltnews.

На журналистов давят не только в странах Балтии - по всему миру. Чтобы поддержать "неугодных" представителей СМИ, создан проект #своихнебросаем​.

Как видят ситуацию немногочисленные журналисты, которые не боятся говорить то, о чем другие молчат? Об этом эксклюзивный репортаж нашего корреспондента из Риги.

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