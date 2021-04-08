Лебединое море: как белоснежная птица облюбовала Сухумское побережье

Прошло уже больше недели, как в море недалеко от побережья в Сухуме поселился белый лебедь.

Жительница микрорайона Маяк в Сухуме Нателла Харчилава заботится о лебеде, который по какой-то причине задержался на море. Женщина приносит птице корм и беспокоится о том, что в соленой воде лебедь долго не сможет выдержать.

Она предполагает, что лебедь может быть ранен, поэтому он не предпринимает попыток улететь с этого места.

"Вчера мы вышли погулять с детишками и увидели такое чудо, бывали дельфины, но лебедя мы здесь увидели впервые. Оказывается, он уже здесь больше недели, местные жители его видели. Нам его очень жалко, потому что, наверное, долго он не сможет в соленой воде", - говорит Нателла.

По ее словам, жители очень заинтересовались необычным для них явлением, приходят на берег, смотрят и фотографируют красивую птицу. Она говорит, что лебедь совершенно не боится людей, во время кормления он подплывает на достаточно близкое расстояние.

Подробнее об этом: