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"Поехали!": как легендарная фраза Гагарина стала известной на весь мир

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12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космическое пространство. Ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль с советским летчиком-космонавтом Юрием Гагариным на борту.

Перед стартом главный конструктор Сергей Королев пожелал доброго полета Гагарину, в ответ он произнес свое знаменитое "Поехали". Спустя 60 лет легендарную реплику первого космонавта знают во всем мире.

Космический корабль "Восток-1", пилотируемый первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, стартовал 12 апреля 1961 года в 9 часов 07 минут по московскому времени с космодрома Байконур.

Это было эпохальное событие, положившее начало новой эры покорения космоса.

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Первый космонавт Земли: шестьдесят лет подвигу Гагарина
"Поехали!": как легендарная фраза Гагарина стала известной на весь мир
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