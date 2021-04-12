"Поехали!": как легендарная фраза Гагарина стала известной на весь мир

Перед стартом главный конструктор Сергей Королев пожелал доброго полета Гагарину, в ответ он произнес свое знаменитое "Поехали". Спустя 60 лет легендарную реплику первого космонавта знают во всем мире.
Космический корабль "Восток-1", пилотируемый первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, стартовал 12 апреля 1961 года в 9 часов 07 минут по московскому времени с космодрома Байконур.
Это было эпохальное событие, положившее начало новой эры покорения космоса.
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