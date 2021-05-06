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Никто не забыт: российские военные музыканты организовали концерт для ветерана в Абхазии

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210506/1032364126/Nikto-ne-zabyt-rossiyskie-voennye-muzykanty-organizovali-kontsert-dlya-veterana-v-Abkhazii.html
Никто не забыт: российские военные музыканты организовали концерт для ветерана в Абхазии
Военнослужащие побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Филиппа Артюха, где под окнами его дома организовали выездной концерт.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=46267577&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/06/1032366755.jpg
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2021-05-06T14:20Z

Военнослужащие побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Филиппа Артюха, где под окнами его дома организовали выездной концерт.

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии поздравили 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Артюха Филиппа Ивановича с Днем Победы в Великой Отечественной войне. 

Филипп Иванович прослушал исполненные лично для него военными музыкантами музыкальные композиции и песни военных лет "День Победы", "Катюша" и другие.

От лица командования базы ветерану передали именные открытки и подарки от военнослужащих.

В беседе с военнослужащими ветеран поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах.

Ветеран Филипп Артюх был героем проекта Sputnik Абхазия Лица Победы, и ему был посвящен отдельный сюжет.

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