Никто не забыт: российские военные музыканты организовали концерт для ветерана в Абхазии

Военнослужащие побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Филиппа Артюха, где под окнами его дома организовали выездной концерт.

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии поздравили 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Артюха Филиппа Ивановича с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Филипп Иванович прослушал исполненные лично для него военными музыкантами музыкальные композиции и песни военных лет "День Победы", "Катюша" и другие.

От лица командования базы ветерану передали именные открытки и подарки от военнослужащих.

В беседе с военнослужащими ветеран поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах.

Ветеран Филипп Артюх был героем проекта Sputnik Абхазия Лица Победы, и ему был посвящен отдельный сюжет.