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Никто не забыт: российские военные музыканты организовали концерт для ветерана в Абхазии
Военнослужащие побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Филиппа Артюха, где под окнами его дома организовали выездной концерт.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=46267577&type=mp4
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2021-05-06T14:20Z
Военнослужащие побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Филиппа Артюха, где под окнами его дома организовали выездной концерт.
Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии поздравили 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Артюха Филиппа Ивановича с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
Филипп Иванович прослушал исполненные лично для него военными музыкантами музыкальные композиции и песни военных лет "День Победы", "Катюша" и другие.
От лица командования базы ветерану передали именные открытки и подарки от военнослужащих.
В беседе с военнослужащими ветеран поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах.
Ветеран Филипп Артюх был героем проекта Sputnik Абхазия Лица Победы, и ему был посвящен отдельный сюжет.