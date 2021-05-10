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В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки

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Sputnik Абхазия
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Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Утром в понедельник беспорядки возобновились.

По данным Красного Полумесяца, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев.

Днем в понедельник ситуация на Храмовой горе, где утром вспыхнули масштабные столкновения, нормализовалась. Израильская полиция сообщила, что в столкновениях пострадали девять ее сотрудников, один из них госпитализирован. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой, достигло 305, семь пострадавших в тяжелом состоянии, информировало представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме.

В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после Шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами и другие мероприятия. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору.

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