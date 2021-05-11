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Стрельба в школе в Казани: кадры с места происшествия

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© Видео Ruptly / Видео очевидцев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210511/1032389737/Strelba-v-shkole-v-Kazani-kadry-s-mesta-proisshestviya.html

В Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана поступили 18 детей, пострадавших при стрельбе в школе, шесть из них в крайне тяжелом состоянии.

Во вторник 11 мая неизвестные открыли стрельбу в школе № 175 в Казани. Погибли восемь человек: учительница и дети.

Прибывшие на место спецслужбы эвакуировали детей из здания. После ЧП Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

По предварительным данным, стрельбу устроили двое подростков. Одного из них задержали, второго ликвидировали в здании. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

12 мая в Татарстане объявлен траурным днем.

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