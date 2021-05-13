Жители Казани третий день несут цветы к гимназии, на которую напал бывший ученик

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Утром 11 мая Ильяз Галявиев пришел в гимназию № 175 в Казани, которую окончил несколько лет назад, и открыл огонь. Погибли семеро детей и две учительницы, более 20 человек пострадали.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Жители Казани уже третий день продолжают нести цветы к гимназии.
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