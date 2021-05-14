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Дом для монет: как открывали Музей денег в Сухуме

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210514/1032419746/Dom-dlya-deneg-kak-otkryvali-Muzey-deneg-v-Sukhume.html

Банк Абхазии начал строительство Музея денег в Сухуме в 2019 году. Из-за пандемии коронавируса строительство

Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме в пятницу 14 мая. Изначально планировалось создать площадку, чтобы представить апсары, но затем решили создать целый музей, в котором будут собраны деньги, которые когда-либо были в обращении в Абхазии.

Директор музея Астамур Тания рассказал, что Абхазия имеет древнейшую историю денежного обращения. В музее представлены монеты, относящиеся к различным периодам истории Абхазии – в частности монеты средневекового периода, есть византийские монеты, монеты Арабского халифата, Османской империи, Российской империи.

На официальную часть открытия музея прибыло руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания.

Председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа рассказал собравшимся, что, начиная с завтрашнего дня, желающие могут посещать музей, и поделился планами организовать на базе музея научно-практический работу, в которую будут вовлекать молодежь, чтобы она изучала историю денежного обращения в стране.

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