Главный экспонат: как выглядит первый автомобиль Владислава Ардзинба

"Волга" ГАЗ 24-10 была подарена музею компанией "А-мобайл". Этот подарок был сделан в 2015 году и приурочен к 70-летию первого президента.
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В Музее боевой славы им. В.Г. Ардзинба проводится фотовыставка "Владислав - Вчера. Сегодня. Завтра". Главным экспонатом стал первый автомобиль Владислава Ардзинба. Этой служебной машиной он пользовался в период работы председателем Верховного совета Республики Абхазия.
"Волга" ГАЗ 24-10 была подарена музею компанией "А-мобайл". Этот подарок был сделан в 2015 году и приурочен к 70-летию первого президента.
Подробнее читайте в материале>>
Банк Абхазии начал строительство Музея денег в Сухуме в 2019 году. Из-за пандемии коронавируса строительство
Кадры уничтожения российскими миротворцами взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Нагорного Карабаха. Подрывы производятся на специальном полигоне Баллыджа.
Российская вакцина "Спутник V" была доставлена в Абхазию 30 апреля, кампания по вакцинации началась 12 мая.
Утром 11 мая Ильяз Галявиев пришел в гимназию № 175 в Казани, которую окончил несколько лет назад, и открыл огонь. Погибли семеро детей и две учительницы, более 20 человек пострадали.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 28 человек из 216 протестированных за сутки в Абхазии.
Конный марш и праздничный концерт к 76-летию со Дня Рождения первого президента Абхазии прошел в Гудауте в пятницу 14 мая.
Основная программа туристического форума проходила в столице Абхазии в течение двух дней, 13 и 14 мая.
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