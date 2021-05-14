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Главный экспонат: как выглядит первый автомобиль Владислава Ардзинба

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/0e/1032420260.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210514/1032420565/Glavnyy-eksponat-kak-vyglyadit-pervyy-avtomobil-Vladislava-Ardzinba.html

В Музее боевой славы им. В.Г. Ардзинба проводится фотовыставка "Владислав - Вчера. Сегодня. Завтра". Главным экспонатом стал первый автомобиль Владислава Ардзинба. Этой служебной машиной он пользовался в период работы председателем Верховного совета Республики Абхазия.

"Волга" ГАЗ 24-10  была подарена музею компанией "А-мобайл". Этот подарок был сделан в 2015 году и приурочен к 70-летию первого президента. 

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