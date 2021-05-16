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Точность и скорость: учения по стрельбе из противотанковых ракетных комплексов в России

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210516/1032427326/Tochnost-i-skorost-ucheniya-po-strelbe-iz-protivotankovykh-raketnykh-kompleksov-v-Rossii.html

Военнослужащие танкового и мотострелкового полков общевойсковой армии Западного военного округа провели комплексные занятия по стрельбе из противотанковых ракетных комплексов на полигоне Погоново в Воронежской области России.

В ходе боевой стрельбы военные выполнили норматив по скоростному развертыванию противотанкового ракетного комплекса "Фагот" с последующим обнаружением цели и стрельбой из фортификационного укрытия.

Боевая стрельба по мишеням проводилась на расстоянии до 2 200 метров.

Также занятия включали в себя изучение методической части, тренировки на виртуальных тренажерных комплексах и учебных точках.

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