Точность и скорость: учения по стрельбе из противотанковых ракетных комплексов в России

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Военнослужащие танкового и мотострелкового полков общевойсковой армии Западного военного округа провели комплексные занятия по стрельбе из противотанковых ракетных комплексов на полигоне Погоново в Воронежской области России.
В ходе боевой стрельбы военные выполнили норматив по скоростному развертыванию противотанкового ракетного комплекса "Фагот" с последующим обнаружением цели и стрельбой из фортификационного укрытия.
Боевая стрельба по мишеням проводилась на расстоянии до 2 200 метров.
Также занятия включали в себя изучение методической части, тренировки на виртуальных тренажерных комплексах и учебных точках.