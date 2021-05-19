Преодолеть все препятствия: всеармейские состязания "Десантный взвод"

Лучшие экипажи боевых машин десанта из 10 команд, представляющих все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, соревновались в индивидуальной гонке на этапе конкурса "Десантный взвод" в Ярославской области.

Главные действующие лица - механики-водители и операторы-наводчики. От каждой из 10 команд участвовали по три экипажа. На старт выходили по две боевые машины. Это связано с особенностями трассы, большая ее часть проходит в лесу. К тому же одновременный старт большего количества машин мог привести к тому, что участники попросту помешали бы друг другу.

Накануне, 18 мая, состоялась одиночная гонка, которая стала своеобразной квалификацией к сегодняшней гонке преследования.

Ожидаемо хорошие результаты показали хозяева трассы - десантники Ивановского соединения, но разрыв между участниками был совсем небольшой.

Добавляло трудностей и покрытие, заболоченная местность сменялась песком и глиной, что требовало особого мастерства от механиков-водителей. Не меньшая ответственность лежала на наводчиках. На огневом рубеже им надо было поразить три мишени на расстоянии от 1 200 до 1 500 метров. Причем за каждый промах экипаж получал штрафной круг - 300 метров.

По условиям конкурса экипажам преодолевали дистанцию протяженностью около восьми километров с препятствиями: противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод.